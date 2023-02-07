Путин встретился с Собяниным

Президент России Путин встретился с мэром Москвы Собяниным

Президент России Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи столичный градоначальник доложил президенту, что Москва при поддержке российского лидера смогла выйти в лидеры среди мегаполисов. Он отметил, что за последние годы столица смогла реализовать крупные проекты и в два раза увеличила объем инвестиций.

Также на встрече Собянин сообщил Путину, что рабочие завершили строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена и предложил политику поучаствовать в ее открытии.

Когда именно состоится открытие БКЛ, Собянин не уточнил — по его словам, это произойдет в «ближайшие дни».