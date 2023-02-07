40-летняя экскаваторщица рассказала о первом сексе с принцем Гарри

The Sun: приятельница принца Гарри рассказала, как он потерял девственность

Женщиной, с которой принц Гарри потерял девственность, оказалась его приятельница Саша Уолпол. Сейчас ей 40 лет и она работает экскаваторщицей, пишет издание The Sun.

Принц Гарри рассказал о первом сексе в своих мемуарах, вышедших в начале января. Согласно книге, он потерял девственность в 2001 году в поле за пабом. Женщина якобы была гораздо старше него и обращалась с ним, «как с молодым жеребцом». «Я забрался на нее, а потом она шлепнула меня по пятой точке и сказала уходить», — написал принц.

Британские таблоиды целый месяц перебирали возможных приятельниц Гарри и гадали, кого из них он имел в виду. Саша Уолпол, которую отыскали журналисты The Sun, лучше всех подходит под описание в книге. Она на два года старше Гарри и познакомилась с ним, когда работала в конюшне его отца, принца Чарльза.

По словам Уолпол, в июле 2001 года она встретилась с Гарри в пабе. Она жаловалась ему на бойфренда, который ее бросил, а он пытался ее утешить. Они пили текилу, бейлис и самбуку, а потом Гарри предложил выйти покурить. По ее словам, уже стемнело, но было еще тепло. Они направились в поле за пабом, стараясь не попадаться на глаза охране принца.

Мы вышли на улицу и перебрались через ограду вокруг поля. К тому времени и он, и я были довольно пьяны. Я дала Гарри сигарету, закурила и дала прикурить ему. Потом мы докурили — это были Marlboro Lights, — и дальше все произошло само собой. Он начал целовать меня. На нем были боксеры. Мы ни о чем не говорили, ни слова Саша Уолпол экскаваторщица

Через 15 минут Уолпол вернулась в паб. Она была растрепана и потеряла пояс в поле, поэтому ее знакомые сразу все поняли. Гарри еще не вернулся, и охранники поехали его искать. Оказалось, что он спрятался в телефонной будке.

После того случая Уолпол больше не видела Гарри и ни разу с ним не разговаривала. «Была ли я разочарована, что он не звонил? Нет, — утверждает женщина. — Это была просто случайность. Мы же не встречались, зачем нам перезваниваться». Упоминание того вечера в мемуарах стало для нее неприятным сюрпризом.

10 января 2023 года вышли мемуары принца Гарри. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»). Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.