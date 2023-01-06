Daily Mail: принц Гарри рассказал о потере девственности с пожилой женщиной в 17 лет

В своих мемуарах под названием «Запасной» принц Гарри рассказал о первом сексуальном опыте. По словам герцога Сассекского, он потерял девственность в 17 лет с пожилой женщиной. Имя партнерши члена королевской семьи в книге не называется, сообщает Daily Mail.

Пара вступила в половую связь в поле недалеко от одного из пабов. Гарри вспоминает произошедшее в 2001 году с неприязнью и описывает свой первый опыт как «унизительный эпизод с женщиной постарше, которой нравились мачо и которая обращалась со мной как с молодым жеребцом».

Принц отметил, что все произошло быстро. «Я забрался на нее, после этого она шлепнула меня по пятой точке и сказала уходить. Моей главной ошибкой был выбор места — на поле позади с переполненным пабом нас без сомнений кто-нибудь увидел», — пишет Гарри.

В ранее попавшем в распоряжение СМИ отрывке из автобиографии принца Гарри признался, что в 17 лет попробовал запрещенные вещества. Он употреблял кокаин, но опыт ему не понравился. По словам герцога Сассекского, наркотики не помогли ему почувствовать себя счастливее или приятно провести время.