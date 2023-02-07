Невеста сделала маникюр за 15 тысяч рублей и осталась с «утиными» ногтями

Блогерша crybabynails перед свадьбой сделала маникюр с ногтями неестественной формы

Блогерша сделала перед свадьбой дорогостоящий маникюр и осталась с «утиными» ногтями. Соответствующий видеоролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Юзерша с никнеймом crybabynails рассказала, что решила сделать за восемь часов до торжества маникюр в виде утиных лапок, в котором форма ногтей расширяется к концу. На размещенных кадрах видно, как мастер закрепил типсы на пальцах невесты и покрыл их лаком бежевого и белого цветов.

Затем инфлюэнсерша продемонстрировала результат работы специалиста. На опубликованных кадрах видно, что ногти девушки были разной длины и неестественной формы. При этом, по словам девушки, ей пришлось заплатить за данную услугу 178 фунтов стерлингов (15,2 тысячи рублей).

Ролик стал вирусным и набрал более 247 тысяч лайков. Пользователи сети возмутились работой мастера, о чем написали в комментариях под постом. «Я бы на вашем месте пожаловался и попросил бесплатно это переделать!», «По-моему, вам стоит отменить свадьбу», «Потребуйте немедленно вернуть вам деньги», — порекомендовали они.

В октябре 2022 года блогерша Хлоя Клейтон показала на видео ставший причиной ее слез испорченный свадебный маникюр. На размещенных кадрах было видно, что ее ногти коротко обрезаны и оформлены крупными и неоднородными блестящими частицами.