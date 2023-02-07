Зеленский встретился с министром обороны Германии

Президент Украины Зеленский провел встречу с министром обороны Германии Писториусом

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Германии Борисом Писториусом, прибывшим с визитом в Киев. Об этом сообщается на сайте офиса украинского лидера.

Отмечается, что Киев расценивает первый заграничный визит немецкого министра на Украину как знак поддержки и благодарит за решение ФРГ о начале поставок танков.

Во время встречи обсуждалась важность реализации украинской формулы мира для восстановления мира и стабильности в Европе и на планете, а также роль Германии в этом процессе.

Ранее стало известно о решении немецкого правительства поставить Украине 178 танков Leopard 1. При этом отмечается, что часть танков отправят летом, в то время как основную часть передадут только в следующем году.

До этого издание Military Watch раскрыло недостатки танков Leopard 1. По данным издания, эта военная техника может навредить Вооруженным силам Украины, поскольку ее оборудование сильно устарело. В частности, орудие старой нарезной конструкции может использовать только 105-миллиметровые снаряды.