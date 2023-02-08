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14:44, 8 февраля 2023Мир

Сейсмологи сообщили о новом землетрясении в Турции

EMSC: в Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,7 в 38 км от Кахраманмараша
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Европейские сейсмологи зафиксировали новое землетрясение в центральной Турции магнитудой 4,7. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным портала, подземные толчки произошли в 38 километрах от турецкого города Кахраманмараш. Землетрясение произошло в 14:24 по местному времени, очаг залегал на глубине 20 километров. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,3 в 58 километрах от города Адыяман.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные толчки также ощущались в Сирии, на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане. По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии уже достигло 10 тысяч человек.

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Виктория Кондратьева
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