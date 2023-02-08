Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:30, 8 февраля 2023Мир

Сейсмологи зафиксировали рост магнитуды новых землетрясений в Турции

EMSC: в Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,3 в 58 км от города Адыяман
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Serdar Ozsoy / Globallookpress.com

Новое землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в центральной части Турции в 58 километрах от города Адыяман, свидетельствуют данные сайта Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Специалисты-сейсмологи сообщили, что землетрясение произошло в 14:11 по местному времени, очаг залегал на глубине одного километра.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные толчки также ощущались в Сирии, на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии уже достигло 10 тысяч человек. В десяти провинциях Турции, которые затронуло бедствие, на три месяца объявлено чрезвычайное положение, в стране объявлен национальный траур.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Российские войска ликвидировали более 140 бойцов ВСУ на донецком направлении
Следствие по делу MH17 заявило о нехватке доказательств для новых процессов
Сейсмолог оценил вероятность повторения мощного землетрясения в Турции
В Подмосковье спасли новорожденного с редкой кровью
Крупнейшая авиакомпания Турции приготовилась вывезти людей из зон землетрясения
Стало известно об опасениях врачей за состояние правой ноги Костомарова
EBay уволит сотни сотрудников
Премьер Британии заявил о желании добиться победы в этом году
Россиянам назвали самые трендовые вещи на весну 2023 года
Следователи прекратят расследование дела о крушении Boeing 777 в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.