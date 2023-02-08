Сейсмологи зафиксировали рост магнитуды новых землетрясений в Турции

EMSC: в Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,3 в 58 км от города Адыяман

Новое землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в центральной части Турции в 58 километрах от города Адыяман, свидетельствуют данные сайта Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Специалисты-сейсмологи сообщили, что землетрясение произошло в 14:11 по местному времени, очаг залегал на глубине одного километра.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные толчки также ощущались в Сирии, на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии уже достигло 10 тысяч человек. В десяти провинциях Турции, которые затронуло бедствие, на три месяца объявлено чрезвычайное положение, в стране объявлен национальный траур.