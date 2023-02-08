Брендан Фрейзер рассказал о реакции на диагноз сына

Брендан Фрейзер рассказал о своей реакции, когда у его сына диагностировали аутизм

Актер Брендан Фрейзер рассказал о своей реакции, когда узнал, что у его сына диагностировали аутизм. Об этом пишет Page Six.

«Когда я узнал о диагнозе моего ребенка в возрасте 22 или 24 месяцев, я был, мягко говоря, удручен», — признался актер. По словам Фрейзера, он винил себя. «Первой моей реакцией было: "Я хочу знать, как это исправить. Как это лечить? Что это значит?"» — рассказал он.

Фрейзер отметил, что чувствовал себя так, будто его ударили бейсбольной битой по затылку. Актер сказал, что теперь у него другой взгляд на аутизм сына и по-другому быть не может. «У этого ребенка больше радости, чем у всех, кого я знаю, и он мой сын», — добавил артист.

Ранее актер рассказал о борьбе с ненавистью к себе, с которой он столкнулся в начале карьеры. По словам Фрейзера, из-за трюков он часто испытывал сильнейшую боль в теле, но терпел, поскольку ему казалось, что он это заслужил.

До этого Фрейзер поделился эмоциями после первой номинации на «Оскар» — в этом году он представлен в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Кит». «Удивление, счастье, надежда и смирение. Потому что даже номинация — это уже исполнение желания», — отметил он.