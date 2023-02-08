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16:48, 8 февраля 2023Мир

В Британии понадеялись увидеть первые обвинения по трибуналу против России

Британский премьер Сунак понадеялся увидеть первые обвинения по трибуналу против России

Фото: Oli Scarff / Reuters

Вскоре появятся первые обвинительные приговоры в рамках трибунала против России. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе заседания британского парламента, трансляция которого велась на YouTube-канале издания The Guardian.

«Благодаря, в частности, британским участникам Международного уголовного суда по Украине я надеюсь, что мы вскоре увидим первые обвинительные приговоры», — сказал премьер-министр Соединенного Королевства.

2 февраля в Гааге анонсировали создание центра по расследованию событий, связанных с конфликтом на Украине. Он станет частью существующей структуры поддержки Совместной следственной группы, созданной в марте 2022 года, которая также занимается расследованием преступлений, совершенных в ходе украинского конфликта.

В январе Европарламент проголосовал за принятие резолюции, которая призывает к созданию специального международного трибунала по расследованию конфликта на Украине. Согласно документу, депутаты требуют «привлечь к ответственности политическое и военное руководство России за преступления и агрессию против Украины».

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Глеб Бажуткин
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