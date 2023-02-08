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19:46, 8 февраля 2023Из жизни

У пятилетней девочки обнаружили рак груди

Mirror: пятилетняя девочка из Чили стала самой юной пациенткой в мире с раком груди

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

В Чили у пятилетней девочки диагностировали редкую форму рака груди. Историю самой юной пациентки в мире, которой поставлен подобный диагноз, рассказало издание Mirror.

Сейчас Мауре семь лет, она уже два года живет со смертельной болезнью. Ее мать Патрисия Муньос обнаружила новообразование на теле дочери, когда той было всего пять лет. После обследования врачи пришли к выводу, что это злокачественная опухоль.

Врачи сразу сказали, что шишка ненормальна. И, если ждать, то она вырастет

Патрисия Муньосмать девочки с раком груди

Мауре провели операцию по полному удалению молочной железы, чтобы предотвратить распространение рака на другие органы.

По словам Муньос, ее дочь пока не осознает опасности своего заболевания. «Дочь сказала во время одного из походов к онкологу, что не хочет быть лысой. То, что у нее нет груди, она пока не понимает», — рассказала женщина. Она переживает, что ее ребенок столкнется с психологическими проблемами, когда вырастет.

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Сейчас семья маленькой пациентки ждет результатов очередного обследования, которое покажет, есть ли у нее метастазы. Дальнейшее лечение планируют проводить в испанском городе Барселона, где есть больница, специализирующаяся на детских опухолях.

Ранее маммолог Наталья Мокшина перечислила неочевидные причины развития рака молочной железы. Среди них она назвала ожирение и отсутствие родов.

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Вера Владзиевская
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