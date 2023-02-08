В СПЧ увидели роль «компьютерных монстров» в деле изрезанной пятиклассницы

Член СПЧ Кабанов увидел роль «компьютерных монстров» в деле изрезанной пятиклассницы

В деле пятиклассницы из подмосковных Химок, изрезавшей кухонным ножом одноклассницу, свою роль сыграли «компьютерные монстры». Их влияние на это происшествие увидел член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов, о чем написал в своем Telegram-канале.

По его словам, одним из сигналов, которые должны были указать родителям напавшей на одноклассницу девочки на грядущую трагедию, стала смена имени ребенка на имя персонажа компьютерной игры.

Как только ребенок год назад решил официально поменять данное ему при рождении имя на имя компьютерного монстра из игры (разумеется, при согласии родителей), должны были задуматься все. Но этот сигнал был пропущен, а в результате — страшная трагедия Кирилл Кабанов член Совета по правам человека при президенте России

Кабанов приложил снимок экрана, на котором изображен персонаж игры Wоrld of Warcraft с ником Мелвира. Принадлежал ли этот ник устроившей нападение девочке, он не уточнил.

Общественник заявил, что нападение девочки на одноклассницу — «иллюстрация развиртуализации интернет-агрессии, распространяемой через игровое онлайн-пространство».

О происшествии в лицее № 10 города Химки стало известно 7 февраля. Во время перемены одна из учениц напала с кухонным ножом на сверстницу в туалете, нанесла ей несколько десятков ударов в голову и грудь, после чего вернулась в класс, залитая кровью, и заявила: «Я ее убила». Как стало известно, нож нападавшая принесла из дома.

Ранее появились подробности о семье изрезавшей сверстницу ножом пятиклассницы из Химок.