Появились подробности о семье изрезавшей сверстницу ножом пятиклассницы из Химок

«МК»: напавшая на сверстницу с ножом пятиклассница из Химок не доставляла проблем учителям

Отец пятиклассницы из Химок, напавшей на сверстницу с ножом в туалете лицея, родился в Казахстане и приехал в Подмосковье еще до рождения дочери. Подробности о семье девочки появились у «МК».

По информации издания, 48-летний мужчина работал энергетиком, а затем женился на матери школьницы, с которой они купили квартиру в Химках. Женщина занимается косметологией. Как пишет портал, ранее в этой семье происшествий не было. Кроме того, напавшая на одноклассницу девочка не доставляла проблем учителям. В настоящее время ребенка в присутствии матери допрашивают следователи.

Ранее Минздрав Подмосковья сообщил, что пострадавшая девочка находится в крайне тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовные дела о покушении на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.

О происшествии в лицее № 10 города Химки стало известно 7 февраля. Во время перемены одна из учениц напала с кухонным ножом на сверстницу в туалете. Девочка нанесла пострадавшей несколько ударов в голову и грудь, после чего вернулась в класс, залитая кровью, и заявила: «Я ее убила». Как стало известно, нож нападавшая принесла из дома.

Позже выяснилось, что на лице пострадавшей нашли 26 ножевых ранений, а на теле — 20 глубоких порезов. После происшествия мать устроившей нападение пятиклассницы написала отцу изрезанной ученицы сообщение со словами: «Извините нас».