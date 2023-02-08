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16:33, 8 февраля 2023Экономика

Вероятность роста курса доллара до 80 рублей оценили

Экономист Иванов допустил рост курса доллара до 80 рублей

Фото: unsplash

Сейчас не прослеживаются очевидные факторы, которые могли бы повлиять на рост курса доллара до 80 к российскому рублю. Тем не менее ввиду нестабильности ситуации, вероятность неожиданного скачка нельзя исключить. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил управляющий директор УК «Открытие» Василий Иванов.

«На динамику курса доллара одновременно влияют долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные факторы. В текущий момент мы не наблюдаем факторов, которые могли бы повлиять на рост курса доллара до 80 рублей за доллар», — сказал Иванов.

Однако Иванов заметил, что нельзя исключать неожиданного изменения ситуации, при которой курс американской валюты может резко пойти вверх.

Курс доллара от TradingView

Курс доллара на Московской бирже впервые с 9 января превысил отметку в 72 доллара. При этом евро приближается к отметке в 78 рублей.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов провозгласил, что Россия потеряла доверие к доллару как расчетной единице и не может считать его надежным инструментом. По его словам, ситуация показала, что «это совершенно ненадежный инструмент, который могут просто взять и отменить». «Поэтому доверия к такого рода расчетным единицам у нас нет. Оно потеряно», — констатировал глава министерства.

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Наталия Белова
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