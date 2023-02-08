Вероятность роста курса доллара до 80 рублей оценили

Экономист Иванов допустил рост курса доллара до 80 рублей

Сейчас не прослеживаются очевидные факторы, которые могли бы повлиять на рост курса доллара до 80 к российскому рублю. Тем не менее ввиду нестабильности ситуации, вероятность неожиданного скачка нельзя исключить. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил управляющий директор УК «Открытие» Василий Иванов.

«На динамику курса доллара одновременно влияют долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные факторы. В текущий момент мы не наблюдаем факторов, которые могли бы повлиять на рост курса доллара до 80 рублей за доллар», — сказал Иванов.

Однако Иванов заметил, что нельзя исключать неожиданного изменения ситуации, при которой курс американской валюты может резко пойти вверх.

Курс доллара на Московской бирже впервые с 9 января превысил отметку в 72 доллара. При этом евро приближается к отметке в 78 рублей.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов провозгласил, что Россия потеряла доверие к доллару как расчетной единице и не может считать его надежным инструментом. По его словам, ситуация показала, что «это совершенно ненадежный инструмент, который могут просто взять и отменить». «Поэтому доверия к такого рода расчетным единицам у нас нет. Оно потеряно», — констатировал глава министерства.