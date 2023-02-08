Минфин США исключил из своего санкционного списка Лепса
Министерство финансов США исключило из своего санкционного списка российского певца Григория Лепса. Об этом сообщает ТАСС.
Санкции против артиста были введены в 2013 году — ему запретили въезд в страну, а на все активы звезды наложили арест. Тогда ограничения затронули еще пять человек и четыре компании, которые предположительно были связаны с лидерами преступной группировки Brothers' Circle («Братский круг») Владиславом Леонтьевым и Гафуром Рахимовым, включенных в санкционный список еще в феврале 2012 года.
Представитель Минфина США Джон Салливан тогда пояснил, что причиной таких мер стала работа музыканта на Владислава Леонтьева: по данным министерства, Лепс содействовал лидеру группировки в перевозке денег. Представитель исполнителя назвал такие обвинения бредом, в то время как сам Лепс подтвердил знакомство с Леонтьевым.