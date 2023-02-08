Минфин США исключил из своего санкционного списка Лепса

Минфин США исключил из своего санкционного списка певца Григория Лепса

Министерство финансов США исключило из своего санкционного списка российского певца Григория Лепса. Об этом сообщает ТАСС.

Санкции против артиста были введены в 2013 году — ему запретили въезд в страну, а на все активы звезды наложили арест. Тогда ограничения затронули еще пять человек и четыре компании, которые предположительно были связаны с лидерами преступной группировки Brothers' Circle («Братский круг») Владиславом Леонтьевым и Гафуром Рахимовым, включенных в санкционный список еще в феврале 2012 года.

Представитель Минфина США Джон Салливан тогда пояснил, что причиной таких мер стала работа музыканта на Владислава Леонтьева: по данным министерства, Лепс содействовал лидеру группировки в перевозке денег. Представитель исполнителя назвал такие обвинения бредом, в то время как сам Лепс подтвердил знакомство с Леонтьевым.