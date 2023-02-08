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15:33, 8 февраля 2023Мир

Прокуратура по делу MH17 обвинила власти России в причастности к катастрофе

Прокуратура Нидерландов: следствие считает, что власти России причастны к крушению MH17

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Прокуратура Нидерландов утверждает, что власти России причастны к крушению малайзийского Boeing рейса MH17, разбившегося в Донбассе в 2014 году. Об этом пишет Reuters.

Следствие считает, что руководство России было причастно к принятию решения о передачи Донецкой народной республике (ДНР) ЗРК «Бук». Согласно отчету, размещенному на сайте, доказательств этому суждению в любом случае недостаточно для возбуждения уголовного дела.

В ноябре по итогам заседания суда в Гааге Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубининский и Леонид Харченко были заочно приговорены к пожизненному заключению — их признали виновными к гибели 298 пассажиров самолета.

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Елизавета Наумова
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