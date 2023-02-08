Российского вратаря признали второй звездой дня в НХЛ

Российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина признали второй звездой дня в НХЛ

Российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина признали второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

В матче против «Сиэтл Кракен» голкипер отразил 32 броска по воротам и оформил шатаут — 4:0. Он провел пятый сухой матч в сезоне, сравнявшись с лидером по этому показателю Дарси Кемпером из «Вашингтон Кэпиталс». Кроме того, для Сорокина это 15-й шатаут в карьере, россиянин вышел на четвертое место по этому показателю в истории НХЛ.

Первой звездой дня стал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер, забросивший две шайбы и отдавший результативную передачу в матче против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3). Третьей звездой дня назван вратарь «Питтсбург Пингвинс» Кейси Десмит, отразивший 41 бросок во встрече с «Колорадо Эвеланш» (2:1 ОТ).

В сентября 27-летний Сорокин занял пятое место в рейтинге лучших голкиперов НХЛ. Первое место в списке занял двукратный обладатель Кубка Стэнли, российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. На втором месте расположился олимпийский чемпион Игорь Шестеркин, защищающий ворота «Нью-Йорк Рейнджерс».

