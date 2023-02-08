В Польше допустили наличие ядерного оружия у Украины

Польский генерал Скшипчак допустил наличие ядерного оружия у Украины

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак допустил наличие ядерного оружия у Украины. Об этом он заявил в беседе с Radio ZET.

По его словам, у Киева «есть все, чтобы иметь такое оружие». «Я не исключаю наличия у Украины ядерного оружия, поскольку у украинцев есть атомные электростанции, ученые, лаборатории, ноу-хау», — сказал он.

Скшипчак также заявил, что на сегодняшний день никто не запретит Украине иметь ядерное оружие.

Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Россия якобы планирует применить ядерное оружие на Украине. По словам главы ведомства, такой вариант развития событий по-прежнему «немыслим» и для Кремля, и для руководства НАТО. Крозетто отметил, что применение тактического ядерного оружия возможно только в случае, если Россия «рискует проиграть» на поле боя.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что стране не нужен ядерный удар по территории Украины. Глава государства отметил, что в таком решении нет ни военного, ни политического смысла.

