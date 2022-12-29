В Италии допустили применение Россией ядерного оружия на Украине

Глава Минобороны Италии допустил применение Россией ядерного оружия на Украине

Россия якобы планирует применить ядерное оружие на Украине, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Его цитирует американский новостной журнал Newsweek.

По словам министра, такой вариант развития событий по-прежнему «немыслим» и для Кремля, и для руководства НАТО. Крозетто отметил, что применение тактического ядерного оружия возможно только в случае, если Россия «рискует проиграть» на поле боя.

«Словом, опасность потенциально существует, хотя и очень маловероятна», — добавил он.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что стране не нужен ядерный удар по территории Украины. Глава государства отметил, что в таком решении нет ни военного, ни политического смысла.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала провокацией сообщения The Guardian о планах России применить ядерное оружие. По словам сенатора, подобного рода высказывания являются очередной политической провокацией, которая не способствуют миру и стабильности в Европе.

До этого представитель США при НАТО Джулианн Смит сообщила, что Соединенные Штаты не видят, чтобы Россия готовилась применить ядерное оружие. При этом она пообещала, что Вашингтон продолжит пристально следить за происходящим в этой сфере и сигнализировать Москве, что в случае применения ядерного оружия ее ждут «беспрецедентные последствия».

21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Он также обвинил Запад в ядерном шантаже и предупредил, что «роза ветров может развернуться и в их сторону». Ряд европейских стран восприняли эти слова как прямую угрозу, а разведка США стала уделять особое внимание наблюдению за ядерным арсеналом России.