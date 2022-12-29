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08:56, 29 декабря 2022Мир

В Италии допустили применение Россией ядерного оружия на Украине

Глава Минобороны Италии допустил применение Россией ядерного оружия на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Россия якобы планирует применить ядерное оружие на Украине, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Его цитирует американский новостной журнал Newsweek.

По словам министра, такой вариант развития событий по-прежнему «немыслим» и для Кремля, и для руководства НАТО. Крозетто отметил, что применение тактического ядерного оружия возможно только в случае, если Россия «рискует проиграть» на поле боя.

«Словом, опасность потенциально существует, хотя и очень маловероятна», — добавил он.

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В октябре президент России Владимир Путин заявил, что стране не нужен ядерный удар по территории Украины. Глава государства отметил, что в таком решении нет ни военного, ни политического смысла.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала провокацией сообщения The Guardian о планах России применить ядерное оружие. По словам сенатора, подобного рода высказывания являются очередной политической провокацией, которая не способствуют миру и стабильности в Европе.

До этого представитель США при НАТО Джулианн Смит сообщила, что Соединенные Штаты не видят, чтобы Россия готовилась применить ядерное оружие. При этом она пообещала, что Вашингтон продолжит пристально следить за происходящим в этой сфере и сигнализировать Москве, что в случае применения ядерного оружия ее ждут «беспрецедентные последствия».

21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Он также обвинил Запад в ядерном шантаже и предупредил, что «роза ветров может развернуться и в их сторону». Ряд европейских стран восприняли эти слова как прямую угрозу, а разведка США стала уделять особое внимание наблюдению за ядерным арсеналом России.

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Глеб Бажуткин
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