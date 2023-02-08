В Белом доме и ЦРУ опровергли причастность к взрывам на «Северных потоках»

Журналист Херш: Белый дом и ЦРУ отрицают причастность к взрывам на «Северных потоках»

В Белом доме и ЦРУ отрицают причастность к организации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом в среду, 8 февраля, заявил американский журналист Сеймур Херш на своем сайте.

По словам Херша, представители администрации президента США Джо Байдена и ЦРУ опровергли информацию о том, что имели какое-либо отношения к взрывам на российских газопроводах, назвав ее ложью и вымыслом.

«На просьбу предоставить комментарий Эдриенн Уотсон, представитель Белого Дома, заявила в электронном письме: "Это ложь и полный вымысел". Тэмми Торп, представитель Центрального разведывательного управления, аналогично написала: "Это утверждение целиком и полностью ложно"» — уточнил журналист.

Ранее сообщалось, что Херш в своей статье обвинил США в организации диверсии на «Северных потоках». По его данным, американские водолазы, прикрываясь проведением учений, заложили на газопроводах взрывчатку.

Утром 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже сообщалось, что германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могут стоять представители одной из западных стран.