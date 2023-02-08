ВСУ обстреляли электроподстанцию в приграничном российском регионе

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли район подстанции в Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли район подстанции в поселке Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, было зафиксировано восемь прилетов. В результате без электричества остались жители Теткина, а также села Попово-Лежачи. Предварительно, никто не пострадал. Старовойт заверил, что ремонтники готовы приступить к восстановлению электроснабжения.

Ранее Украина нанесла удар по селу Горналь Суджанского района Курской области. В результате была перебита линия электропередачи к водопроводной башне. Кроме того, обстрел повредил один автомобиль и выбил стекла в жилом доме. Информация о пострадавших не поступала.

3 февраля губернатор Старовойт объявил, что в Курской области был бессрочно продлен высокий («желтый») уровень террористической опасности. Аналогичные меры приняли власти Брянской и Белгородской областей, а также Крыма.