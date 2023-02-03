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16:12, 3 февраля 2023Россия

В российском регионе бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

Власти Курской области бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

Фото: РИА Новости

Власти Курской области бессрочно ввели желтый (высокий) уровень террористической опасности. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Представитель областных властей отметил, что режим продлевается с 4 февраля и на период, пока он будет необходим для защиты и охраны региона.

«Прошу вас по-прежнему сохранять бдительность: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — добавил Старовойт.

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Ранее еще один российский регион — Брянская область — бессрочно ввел желтый уровень террористической опасности. В правительстве области подчеркнули, что режим будет действовать до особого распоряжения.

20 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. В восьми граничащих с Украиной субъектах действует средний уровень реагирования, в других регионах Центрального и Южного федеральных округов — уровень повышенной готовности.

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Никита Абрамов
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