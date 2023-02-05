Украина обстреляла приграничное село в российском регионе

Курский губернатор Старовойт сообщил, что Украина обстреляла приграничное село Горналь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли российское приграничное село Горналь Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, в результате была перебита линия электропередачи к водопроводной башне. Кроме того, поврежден автомобиль, а в одном из домов выбиты стекла. Пострадавших в результате обстрела нет.

3 февраля Украина ударила по селу Николаево-Дарьино в этом же районе. Власти зафиксировали пять прилетов по зернохранилищу одного из сельхозпредприятий. Здания получили значительные повреждения.

В тот же день Старовойт сообщил, что в Курской области был бессрочно продлен высокий («желтый») уровень террористической опасности. Аналогичные меры приняли власти Брянской и Белгородской областей, а также Крыма.

Ранее губернатор Курской области сообщал, что в регион в ближайшее время стянут дополнительные силы Минобороны России. По его словам, военнослужащие займутся защитой границы.