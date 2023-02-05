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16:42, 5 февраля 2023Россия

Украина обстреляла приграничное село в российском регионе

Курский губернатор Старовойт сообщил, что Украина обстреляла приграничное село Горналь

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли российское приграничное село Горналь Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, в результате была перебита линия электропередачи к водопроводной башне. Кроме того, поврежден автомобиль, а в одном из домов выбиты стекла. Пострадавших в результате обстрела нет.

3 февраля Украина ударила по селу Николаево-Дарьино в этом же районе. Власти зафиксировали пять прилетов по зернохранилищу одного из сельхозпредприятий. Здания получили значительные повреждения.

В тот же день Старовойт сообщил, что в Курской области был бессрочно продлен высокий («желтый») уровень террористической опасности. Аналогичные меры приняли власти Брянской и Белгородской областей, а также Крыма.

Ранее губернатор Курской области сообщал, что в регион в ближайшее время стянут дополнительные силы Минобороны России. По его словам, военнослужащие займутся защитой границы.

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Константин Лысяков
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