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09:52, 8 февраля 2023Россия

24-летняя жительница пятиэтажки под Тулой пропала без вести после взрыва

«112»: женщина разыскивает дочь, которая пропала без вести после взрыва в доме под Тулой

Фото: Ольга Тихонова / РИА Новости

Женщина разыскивает 24-летнюю дочь, которая пропала без вести после взрыва в пятиэтажке в Ефремове Тульской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По словам матери, девушка проживала вместе с 26-летним парнем в квартире на четвертом этаже, где, по предварительным данным, был эпицентр взрыва.

Россиянка пояснила, что молодой человек после ЧП был госпитализирован, а дочери нет в больнице и ее телефон не отвечает. Нет девушки и в списках в пунктах временного размещения, развернутых для жильцов пятиэтажки в Тульской области.

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Анна Щербакова
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