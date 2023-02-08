Число погибших из-за взрыва газа в пятиэтажке под Тулой уточнили

РИА Новости: при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой погибли семь человек

По уточненной информации, в результате взрыва газа в пятиэтажке в городе Ефремове Тульской области погибли семь человек, включая ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Ранее агентство сообщало о росте числа погибших до восьми человек, однако эти данные не подтвердились.

О взрыве газа в жилой пятиэтажке в Ефремове стало известно 7 февраля. В результате обрушился подъезд здания, а несколько квартир оказались полностью разрушены. Спасатели продолжают разбирать завалы. По предварительным данным, эпицентр взрыва находился в помещении на четвертом этаже. В качестве вероятной причины происшествия называют неисправность газового оборудования.

Выжившая жительница дома рассказала, что после взрыва ее «квартира рухнула». «Осталась только одна кровать, на которой мы были. Ни потолка, ни пола. Одна кровать! Мы кое-как за нее держались, она стояла под наклоном. На нас плита упала», — поделилась она. Женщине и ее трехлетнему ребенку помогли выбраться местные жители. Россиянка добавила, что у ее сына была пробита голова, но после вмешательства медиков мальчик чувствует себя нормально.