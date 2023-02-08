Выжившая при взрыве газа под Тулой женщина рассказала о спасении из-под завалов

Выжившая при взрыве газа под Тулой женщина с ребенком рассказала о спасении из-под завалов

Женщина с трехлетним ребенком, выжившая при взрыве бытового газа в Ефремове Тульской области, рассказала о спасении из-под завалов. Подробности произошедшего она описала в беседе с KP.RU.

«Квартира рухнула, осталась только одна кровать, на которой мы были. Ни потолка, ни пола. Одна кровать! Мы кое-как за нее держались, она стояла под наклоном. На нас плита упала. Я орала, ребенок плакал, у него кровь текла из головы. Нам мужчины помогли вылезти через дырку», — объяснила россиянка, добавив, что у ее сына была пробита голова, но после вмешательства медиков мальчик чувствует себя нормально.

Она отметила, что после случившегося на ней самой не было ни одной царапины. По убеждению женщины, от смерти ее и ребенка спас сон — в момент обрушения они проснулись от грохота и поняли, что находятся под обломками. Вместе с ними в квартире была беременная сестра россиянки и ее годовалая дочь. Об их состоянии на данный момент ничего не известно.

Взрыв газа в жилой пятиэтажке в Ефремове Тульской области произошел во вторник, 7 февраля. В результате случившегося обрушился подъезд, несколько квартир оказались полностью разрушены. По последней информации, жертвами произошедшего стали шесть человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.

По предварительным данным, эпицентр взрыва газа находился в квартире на четвертом этаже. Вероятной причиной ЧП названа неисправность газового оборудования. Местные власти сообщили, что выплатят семьям погибших компенсацию в размере одного миллиона рублей, а семьям пострадавших — 500 тысяч рублей.