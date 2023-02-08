Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме под Тулой снова увеличилось

В Тульской области нашли шестого погибшего после взрыва бытового газа в жилом доме

Число жертв взрыва бытового газа в пятиэтажке под Тулой снова увеличилось — спасатели нашли шестого погибшего. Об этом в среду, 8 февраля, со ссылкой на экстренные службы сообщают «Известия».

Взрыв газа в жилом доме в Ефремове Тульской области произошел во вторник, 7 февраля. Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли пять человек. Еще трое пострадали. Среди них есть трехлетний ребенок.

По предварительным данным, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. Вероятной причиной случившегося названа неисправность газового оборудования.

Местные власти пообещали, что выплатят семьям погибших компенсацию в размере одного миллиона рублей, а родственникам пострадавших — по 500 тысяч рублей. Ранее в сети появились новые кадры с места происшествия, снятые с воздуха. На записи видны масштабы разрушений.