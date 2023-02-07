Увеличилось число погибших при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой

ТАСС: число погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Тульской области увеличилось до пяти

Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили ТАСС в МЧС по российскому региону.

В ведомстве пояснили, что спасатели извлекли тело из-под обломков обрушившегося подъезда. В экстренных службах подчеркнули, что разбор завалов в Тульской области продолжается.

На данный момент спасены семь человек, трое из них пострадали, передает «Интерфакс».

До этого сообщалось, что одной из жертв стал ребенок.

7 февраля в городе Ефремове Тульской области в жилом пятиэтажном доме на улице Химиков произошел взрыв газа. В результате произошедшего обрушился подъезд и оказались разрушены несколько квартир.

Возможной причиной ЧП под Тулой называли неисправность оборудования. До происшествия жильцы утверждали, что перед взрывом чувствовался отчетливый запах газа.

В конце январе взрыв газа произошел в доме в городе Лукьянов Нижегородской области. Тогда в результате происшествия пострадали два человека.