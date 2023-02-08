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11:03, 8 февраля 2023Россия

Появились новые кадры разрушенной взрывом газа пятиэтажки под Тулой

SHOT опубликовал новые кадры с воздуха разрушенной взрывом газа пятиэтажки под Тулой

Появились новые кадры разрушенной взрывом бытового газа пятиэтажки под Тулой, снятые с воздуха. Кадры в среду, 8 февраля, публикует Telegram-канал SHOT.

В результате ЧП погибли пять человек, трое госпитализированы, еще трое могут до сих пор находиться под завалами.

Взрыв газа в жилом доме Ефремова Тульской области произошел во вторник, 7 февраля. По последним данным, в результате ЧП погибли пять человек, пострадали трое, в том числе трехлетний ребенок.

Предварительно сообщалось, что эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже.

Евгения Куликова
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