Семьям погибших при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой выплатят миллион рублей

Власти выплатят миллион рублей семьям погибших при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой

Семьям погибших при взрыве газа в пятиэтажке Ефремова Тульской области выплатят по миллиону рублей. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

«Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Для получивших травмы предусмотрена поддержка в размере 500 тысяч рублей. В связи с утратой имущества каждому члену семьи будет выплачено по 150 тысяч рублей», — приводятся слова губернатора области Алексея Дюмина.

Глава российского региона также поручил министерству финансов выделить необходимые средства на компенсации. По словам Дюмина, взрыв повредил окна в соседних зданиях — их поручено заменить в течение суток.

В правительстве уточнили, что Минстрой и МЧС в ближайшее время обследует поврежденный из-за взрыва газа дом и даст заключение о его дальнейшей эксплуатации.

Взрыв газа в жилом доме города Ефремов под Тулой произошел во вторник, 7 февраля. Из-за взрыва обрушился подъезд, несколько квартир оказались полностью разрушены. По последним данным, погибли пять человек, пострадали трое, в их числе трехлетний ребенок. Спасатели еще продолжают разбор завалов.

Предварительно, эпицентр взрыва газа находился в квартире на четвертом этаже. Вероятной причиной ЧП названа неисправность газового оборудования. Местные жители рассказывали, что перед взрывом в пятиэтажке сильно пахло газом.

На камеры видеонаблюдения попал момент взрыва газа — на видеозаписи видно, как подъезд дома моментально разрушается взрывом.

