Момент взрыва газа в пятиэтажке под Тулой попал на видео

В сети появились кадры момента взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области

В сети появились кадры момента взрыва газа в жилой пятиэтажке в Ефремове Тульской области. Их публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как после взрыва подъезд жилого дома моментально обрушивается, после этого оттуда начинает идти черный дым.

По данным авторов канала, на месте ЧП продолжаются аварийно-спасательные работы. Жильцы дома в Ефремове уже не раз жаловались на проблемы с газом.

Взрыв газа в жилом доме города Ефремов под Тулой произошел во вторник, 7 февраля. Из-за взрыва обрушился подъезд, несколько квартир оказались полностью разрушены. По последним данным, погибли пять человек, пострадали трое, в их числе трехлетний ребенок. Спасатели еще продолжают разбор завалов.

Предварительно, эпицентр взрыва газа находился в квартире на четвертом этаже. Вероятной причиной ЧП названа неисправность газового оборудования. Местные жители рассказывали, что перед взрывом в пятиэтажке сильно пахло газом.