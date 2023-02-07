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22:36, 7 февраля 2023Россия

Стали известны подробности о взрыве газа в пятиэтажке под Тулой

ТАСС: эпицентр взрыва газа в пятиэтажке под Тулой находился в съемной квартире на 4 этаже

Фото: Ольга Тихонова / РИА Новости

Эпицентр взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в городе Ефремов в Тульской области находился в квартире на четвертом этаже первого подъезда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, взрыв газа произошел в съемной квартире на четвертом этаже из пяти. «Именно там был эпицентр», — уточнил он.

7 февраля в городе Ефремове Тульской области в жилом пятиэтажном доме на улице Химиков произошел взрыв газа. В результате произошедшего обрушился подъезд и оказались разрушены несколько квартир. Погибли пять человек, еще трое, в том числе двухлетний ребенок, пострадали. Возможной причиной ЧП называли неисправность оборудования.

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Марина Совина
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