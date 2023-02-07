Установлены личности погибших и пострадавших при взрыве газа в доме под Тулой

112: установлены личности погибших и пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове

Установлены личности погибших и пострадавших в результате взрыва газа в пятиэтажке в городе Ефремове Тульской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, в результате ЧП погибла женщина 1961 года рождения. Личности двоих мужчин сейчас устанавливаются. Еще два человека находятся под завалами, их имена пока неизвестны.

Известно также о трех пострадавших, среди них двое мужчин 26 и 34 лет и двухлетний ребенок. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Ранее в МЧС России сообщили, что число погибших при взрыве газа в Ефремове возросло до пяти человек. Спасатели извлекли тело из-под обломков обрушившегося подъезда.

7 февраля в городе Ефремове Тульской области в жилом пятиэтажном доме на улице Химиков произошел взрыв газа. В результате произошедшего обрушился подъезд и оказались разрушены несколько квартир. Возможной причиной ЧП называли неисправность оборудования.