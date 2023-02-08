Россиян предупредили об изменении документов на жилье

Юрист Данилов заявил, что с 1 марта третьи лица не смогут получать ряд документов на жилье

С 1 марта 2023 года третьи лица не смогут получать выписки из ЕГРН с персональными данными владельцев объектов недвижимости без их согласия. Об изменении документов на жилье россиян рассказал преподаватель Финансового университета при Правительстве России, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа» Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм».

По словам Данилова, без участия правообладателя получить выписку можно будет через нотариуса. Да и само содержание выписки может измениться, заявил юрист.

Он отметил, что при подаче заявления у нотариуса заинтересованное лицо должно подтвердить основания для получения выписки. В их перечень входят наличие договора или предварительного договора, намерение заявителя обратиться в суд для защиты права приватизации объекта недвижимости, намерение возместить ущерб, причиненный имуществу, а также наличие основания для обращения взыскания, предупредил Данилов.

Юрист подчеркнул, что онлайн-сервисы, предоставляющие услуги по получению выписок из ЕГРН, могут теперь недосчитаться клиентов.

Ранее кандидат юридических наук Андрей Некрасов заявил, что россияне могут лишиться жилья на законных основаниях только в трех случаях.