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17:57, 8 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с британским королем

Президент Украины Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III

Фото: Stefan Rousseau / pool / AP

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III. Об этом сообщает британский телеканал Skynews.

Отмечается, что на встречу с британским королем в Букингемском дворце украинский лидер пришел в джемпере и брюках в стиле милитари.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Великобританию, где встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком и главой британского Генштаба адмиралом Тони Радакином. Позднее стало известно, что 8 февраля украинский президент также посетит Париж, где проведет встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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Георгий Нестеров
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