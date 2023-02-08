Зеленский встретился с британским королем

Президент Украины Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III. Об этом сообщает британский телеканал Skynews.

Отмечается, что на встречу с британским королем в Букингемском дворце украинский лидер пришел в джемпере и брюках в стиле милитари.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Великобританию, где встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком и главой британского Генштаба адмиралом Тони Радакином. Позднее стало известно, что 8 февраля украинский президент также посетит Париж, где проведет встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.