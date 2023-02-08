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16:48, 8 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский встретится с Макроном в Париже

BFM TV: Зеленский 8 февраля посетит Париж и встретится с президентом Франции Макроном

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля посетит Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Сообщается, что Зеленский прилетит во Францию вечером, после визита в Лондон и встреч с представителями британских властей.

Ранее стало известно, что украинский президент прибыл в Великобританию, где встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком, а также главой Генштаба страны адмиралом Тони Радакином.

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Алевтина Запольская
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