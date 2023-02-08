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12:27, 8 февраля 2023Экономика

Zoom решил провести массовые увольнения

Zoom сократит 1300 сотрудников из‑за «неопределенности в мировой экономике»

Фото: Chris Montgomery / Unsplash

Американский сервис видеоконференций Zoom сократит 1300 сотрудников из‑за «неопределенности в мировой экономике». О том, что компания решила провести массовые увольнения, сообщил на официальном сайте ее глава Эрик Юань.

Zoom придется уволить 15 процентов сотрудников, чтобы продолжить работать в новых, постпандемийных условиях, отметил Юань. Он добавил, что изменится и структура некоторых отделов.

Руководитель планирует сократить свою зарплату на 98 процентов, он также намерен отказаться от корпоративного бонуса. Топ-менеджеры Zoom снизят свои зарплаты на 20 процентов и останутся без бонусов в 2023 году.

В третьем квартале операционные расходы компании выросли на 56 процентов, а операционная маржа (отражает отношение операционной прибыли к объему продаж и выражается в процентах — прим. «Ленты.ру») сократилась с 39,1 до 34,6 процента.

«У Zoom есть фундаментальный недостаток — компании приходится инвестировать большие средства в удержание доли рынка. Расходы, направленные на то, чтобы удержаться, а не нарастить долю, никогда не были хорошим сигналом и указывали на проблемы в будущем», — сказала аналитик Софи Лунд-Йейтс. На фоне ухудшения финансовых показателей в 2022 году к увольнениям прибегла каждая пятая компания в США.

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Платон Щукин
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