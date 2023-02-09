В Киеве решили снести сотни памятников в рамках декоммунизации

В Киеве заявили о намерении снести около 300 памятников и бюстов в рамках декоммунизации

Директор департамента охраны культурного наследия киевской городской государственной администрации Александр Никоряк сообщил, что в рамках декоммунизации в украинской столице хотят снести сотни памятников. О таком намерении властей он сообщил в четверг, 9 февраля, в эфире телеканала «Рада», пишет РИА Новости.

«У нас примерно 300 объектов [подлежащих сносу] в списке — это памятники, бюсты, мемориальные доски», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову. Следующим планируют снести монумент советскому генералу Николаю Ватутину.

После начала спецоперации украинские власти активизировали борьбу с русским и советским наследием. Фактически процесс не прекращался с конца 2013 года, когда в центре Киева протестующие снесли скульптуру вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Это спровоцировало не только волну сноса памятников в других частях страны, но и принятия законов о декоммунизации. С тех пор на Украине было демонтировано более 2,5 тысячи советских памятников.