Байден заявил о потерявшем Украину Путине

Президент США Байден считает, что Путин «уже потерял Украину»

Президент России Владимир Путин мог рассчитывать на «распад НАТО» или поддержку всех русскоязычных украинцев, однако «ничего из этого не происходит», считает американский президент Джо Байден. Он сказал об этом в интервью для PBS NewsHour.

«[Путин считал, что] НАТО ничего делать не будет. Что альянс бы побоялся действовать... Ничего из этого не произошло», — подчеркнул Байден.

Он также подчеркнул, что намерен и дальше поддерживать Киев столько, сколько потребуется, поскольку это бессрочное обязательство.