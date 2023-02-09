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11:44, 9 февраля 2023Мир

Байден заявил о потерявшем Украину Путине

Президент США Байден считает, что Путин «уже потерял Украину»

Фото: Libkos / AP

Президент России Владимир Путин мог рассчитывать на «распад НАТО» или поддержку всех русскоязычных украинцев, однако «ничего из этого не происходит», считает американский президент Джо Байден. Он сказал об этом в интервью для PBS NewsHour.

«[Путин считал, что] НАТО ничего делать не будет. Что альянс бы побоялся действовать... Ничего из этого не произошло», — подчеркнул Байден.

Он также подчеркнул, что намерен и дальше поддерживать Киев столько, сколько потребуется, поскольку это бессрочное обязательство.

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Виктория Кондратьева
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