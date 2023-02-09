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08:35, 9 февраля 2023Мир

В Британии оценили просьбу Зеленского фразой «нет гребаных самолетов»

iNews: в кабмине Британии оценили просьбу Зеленского фразой «нет гребаных самолетов»
Владимир Зеленский и Риши Сунак

Владимир Зеленский и Риши Сунак. Фото: Reuters

В правительстве Великобритании усомнились в возможности передать Украине истребители, несмотря на поручение премьера Риши Сунака министру обороны рассмотреть такой план. Об этом написала британская газета iNews (приложение к The Independent), ссылаясь на источники.

Один из членов кабмина Британии оценил просьбу украинского лидера Владимира Зеленского о поставках истребителей фразой о том, что у страны «нет никаких гребаных самолетов, которые можно было бы отправить [Украине]».

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Источники издания в правительстве добавили, что Лондон может не успеть поставить самолеты Киеву для изменения хода конфликта, однако стремится предотвратить возможные угрозы. Сунак надеется, что США, Германия и другие страны также последуют британскому примеру.

Зеленский встретился с Сунаком 8 февраля. В ходе переговоров в Лондоне британский министр призвал обеспечить победу Украины в конфликте. В свою очередь украинский лидер обещал убедить мир поставить современные истребители Киеву.

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Марина Совина
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