Google показала Android 14

В Android 14 появится функция клонирования приложений и новый режим энергосбережения

Google показала первую предварительную версию Android 14. Об этом сообщается в блоге разработчиков Android.

ОС нового поколения получит редизайн, также операционная система будет адаптирована под складные смартфоны и устройства с большим экраном. Пользователи получат возможность масштабировать интерфейс приложений и увеличивать размер шрифта.

Разработчики также заявили, что в Android 14 будет добавлена функция клонирования приложений. Так, с ее помощью можно будет создать дубликат мессенджера и использовать в каждой версии программы отдельный аккаунт. Кроме того, в ОС появится новый режим энергосбережения Adaptive Battery.

В будущей операционной системе разделы «Безопасность» и «Конфиденциальность» будут объединены в один. Также Android 14 будет блокировать инсталляцию старых приложений без установленных патчей безопасности.

В настоящий момент раннюю версию Android 14 можно установить на смартфоны Google Pixel. К марту 2023 года корпорация запланировала выпуск нескольких бета-версий ОС, к июню — выход стабильной версии. Полноценный релиз операционной системы состоится в августе-сентябре.

В конце 2022 года стало известно, что VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» запланировали создать консорциум для разработки общедоступной операционной системы для смартфонов. По оценкам специалистов, на разработку новой ОС потребуется не более года.