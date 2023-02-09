В России анонсировали экспедицию в труднодоступные арктические поселки

Почетный полярник Находкин анонсировал экспедицию в труднодоступные арктические поселки

В феврале 2023 года состоится экспедиция на вездеходах в труднодоступные арктические поселки. Об этом заявил почетный полярник России, член Русского географического общества Николай Находкин, его цитирует ТАСС.

По словам Находкина, одной из целей экспедиции является выявление более оптимальных маршрутов для перевозки грузов в те села, куда ранее провизия доставлялась исключительно по воде.

Полярник отметил, что экспедиция начнется и закончится в Якутске. «В конце февраля будем испытывать машины "Бурлак", экспедиция запланирована по следующему маршруту: Якутск — Себян-Кюель — Саккырыр — Батагай — Суордах — Якутск», — рассказал Находкин.

Он отметил, что экспедиция состоится при участии МЧС, а еще одной целью прокладки этого маршрута является развитие туризма в регионе.

Ранее стал известен маршрут первой в России зеленой экспедиции.