Тушение пожара экипажем самолета МЧС России в Турции показали на видео

МЧС России показало кадры тушения пожара экипажем Бе-200 в турецком порту Искендерун

МЧС России показало на видео тушение пожара экипажем самолета Бе-200 в турецком порту Искендерун. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

«Российский самолет-амфибия Бе-200 продолжает принимать участие в ликвидации масштабного пожара в районе турецкого населенного пункта Яхачи и порта Искендерун», — говорится в сообщении. Отмечается, что 9 февраля российское воздушное судно выполнило 63 сброса — более 600 тонн воды.