Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:59, 9 февраля 2023Мир

Тушение пожара экипажем самолета МЧС России в Турции показали на видео

МЧС России показало кадры тушения пожара экипажем Бе-200 в турецком порту Искендерун
СюжетПожары в Турции:

МЧС России показало на видео тушение пожара экипажем самолета Бе-200 в турецком порту Искендерун. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

«Российский самолет-амфибия Бе-200 продолжает принимать участие в ликвидации масштабного пожара в районе турецкого населенного пункта Яхачи и порта Искендерун», — говорится в сообщении. Отмечается, что 9 февраля российское воздушное судно выполнило 63 сброса — более 600 тонн воды.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Работу танка Т-14 «Армата» в зоне СВО показали на видео
Тушение пожара экипажем самолета МЧС России в Турции показали на видео
На Украине сообщили о расценках на откуп от отправки на передовую
Госдеп призвал верить в непричастность США к диверсии на «Северных потоках»
Стало известно об очередном подорожании продуктов на Украине
В Московском зоопарке нашли способ облегчить передвижение Диксона по вольеру
Легионер «Динамо» назвал смешной стереотип о России
МИД Нидерландов вызвал посла России из-за расследования крушения рейса MH17
Американский сенатор допустил причастность США к взрывам на «Северных потоках»
Умер основатель бренда Sela Борис Остроброд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.