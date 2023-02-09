США решили сократить количество аэростатов на южной границе

Fox News: администрация Байдена решила сократить количество аэростатов на южной границе

Администрация президента США Джо Байдена решила значительно сократить количество аэростатов, используемых для наблюдения за южной границей. Об этом сообщает Fox News.

По информации издании, эта мера связана с отсутствием финансирования. Отмечается, что большинство воздушных шаров уже выведены из эксплуатации. При этом в 2023-м из планируют продолжить использовать.

Fox News пишет, что в 2022 году вдоль южной границы было установлено 12 аэростатов, которые получили от таможенников название «Глаза в небе». Источники из таможенной службы рассказали, что сейчас из них осталось только четыре, все находятся в секторе долины Рио-Гранде.

Ряд собеседников газеты предупредили, что сокращение числа аэростатов повлияет на безопасность на южной границе. В частности, этим могут воспользоваться нелегальные мигранты, наркокартели и контрабандисты.

Ранее Байден оценил отношения с Китаем после инцидента со «шпионским шаром», который сбили Соединенные Штаты. Он указал, что они сильно не пострадали после происшествия. Он добавил, что не имел возможности лично побеседовать с китайским коллегой во время недавнего инцидента с аэростатом.