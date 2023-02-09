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08:37, 9 февраля 2023Мир

США решили сократить количество аэростатов на южной границе

Fox News: администрация Байдена решила сократить количество аэростатов на южной границе

Фото: Slavek Ruta / Globallookpress.com

Администрация президента США Джо Байдена решила значительно сократить количество аэростатов, используемых для наблюдения за южной границей. Об этом сообщает Fox News.

По информации издании, эта мера связана с отсутствием финансирования. Отмечается, что большинство воздушных шаров уже выведены из эксплуатации. При этом в 2023-м из планируют продолжить использовать.

Fox News пишет, что в 2022 году вдоль южной границы было установлено 12 аэростатов, которые получили от таможенников название «Глаза в небе». Источники из таможенной службы рассказали, что сейчас из них осталось только четыре, все находятся в секторе долины Рио-Гранде.

Ряд собеседников газеты предупредили, что сокращение числа аэростатов повлияет на безопасность на южной границе. В частности, этим могут воспользоваться нелегальные мигранты, наркокартели и контрабандисты.

Ранее Байден оценил отношения с Китаем после инцидента со «шпионским шаром», который сбили Соединенные Штаты. Он указал, что они сильно не пострадали после происшествия. Он добавил, что не имел возможности лично побеседовать с китайским коллегой во время недавнего инцидента с аэростатом.

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Виктория Кондратьева
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