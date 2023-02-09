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11:48, 9 февраля 2023Мир

ЕС увеличит военные поставки Украине

Глава евродипломатии Боррель заявил, что ЕС увеличит военные поставки Украине

Фото: Nicolas Landemard / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) поддержит Украину оружием. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его слова приводит Reuters.

По его словам, блок увеличит военные поставки Киеву.

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Анастасия Заикина
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