Глава евродипломатии Боррель заявил, что ЕС увеличит военные поставки Украине

Европейский союз (ЕС) поддержит Украину оружием. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его слова приводит Reuters.

По его словам, блок увеличит военные поставки Киеву.