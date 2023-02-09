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14:35, 9 февраля 2023Россия

Российские войска поразили четыре бригады ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило о поражении четырех бригад ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Kateryna Klochko / AP

Российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в четверг, 9 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 116-й бригады территориальной обороны, 92-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что удары наносились в районах Райгородка и Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР), в районе Червоной дибровы и села Стельмаховка в Луганской народной республике (ЛНР), а также в районе Серебрянского лесничества.

За сутки на этом направлении российские войска уничтожили более 110 военнослужащих ВСУ, установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», две гаубицы Д-20 и три боевые бронированные машины. Кроме этого, в районе села Подлиман в Харьковской области был уничтожен склад украинских боеприпасов.

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Варвара Родикова
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Российские войска поразили четыре бригады ВСУ на краснолиманском направлении
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