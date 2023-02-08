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15:08, 8 февраля 2023Россия

Российские войска уничтожили цеха по модернизации беспилотников в Харькове

Минобороны сообщило об уничтожении цехов по модернизации беспилотников в Харькове

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили цеха предприятия в Харькове, в котором модернизировались беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом в среду, 8 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов», — заявили в военном ведомстве.

Кроме этого, российские войска поразили штаб 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР).

Также Минобороны отчиталось об уничтожении свыше 130 солдат ВСУ на краснолиманском направлении. Официальный спикер оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что Вооруженные силы России (ВС) вели огонь по противнику из тяжелых огнеметных систем и артиллерии.

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Варвара Родикова
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