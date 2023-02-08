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15:05, 8 февраля 2023Россия

Российские военные уничтожили более 130 солдат ВСУ на одном направлении

Спикер МО Конашенков: ВС России уничтожили 130 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили более 130 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном направлении боевых действий. Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, такие потери ВСУ понесли на краснолиманском направлении. Он добавил, что Вооруженные силы России (ВС) вели огонь по противнику из тяжелых огнеметных систем и артиллерии.

«Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ», — рассказал представитель МО, уточнив, что эти подразделения базировались в районе населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики.

Одновременно с этим на южнодонецком направлении российские войска уничтожили более 140 солдат противника.

Ранее Минобороны сняло на видео удары термобарическими снарядами «Солнцепека» по пунктам дислокации ВСУ.

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Марк Леонов
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