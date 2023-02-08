Российские военные уничтожили более 130 солдат ВСУ на одном направлении

Спикер МО Конашенков: ВС России уничтожили 130 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные уничтожили более 130 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном направлении боевых действий. Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, такие потери ВСУ понесли на краснолиманском направлении. Он добавил, что Вооруженные силы России (ВС) вели огонь по противнику из тяжелых огнеметных систем и артиллерии.

«Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ», — рассказал представитель МО, уточнив, что эти подразделения базировались в районе населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики.

Одновременно с этим на южнодонецком направлении российские войска уничтожили более 140 солдат противника.

Ранее Минобороны сняло на видео удары термобарическими снарядами «Солнцепека» по пунктам дислокации ВСУ.