Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:24, 9 февраля 2023Экономика

Китай стал крупнейшим покупателем российского продовольствия

Поставки продукции АПК из России в Китай в 2022 году выросли на 44 процента

Фото: cnsphoto / Reuters

В 2022 году Китай снова стал крупнейшим покупателем российского продовольствия: поставки продукции АПК в КНР выросли на 44 процента в стоимостном выражении, физический объем вырос на 36 процентов. Об этом говорится в сообщении Федерального центра развития экспорта «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

КНР вернула позицию крупнейшего покупателя российских сельскохозяйственных и продовольственных товаров, утерянную в 2021 году. В настоящее время Китай лидирует по импорту рапсового масла, мяса птицы, говядины, соевых бобов, овса, семян льна, также страна вышла на первое место среди покупателей российского меда и льняного масла.

Ранее стало известно, что Россия резко увеличила поставки морепродуктов в Китай — прирост составил 48,2 процента (2,75 миллиарда долларов). В целом в прошлом году Китай стал главным торговым партнером России — за год товарооборот между КНР и РФ вырос на 29,3 процента, до рекордных 190,27 миллиарда долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Госдума захотела обратиться в ООН из-за фактов о подрыве «Северных потоков»
Украина призвала SpaceX выбрать сторону
Google показала Android 14
Россиянка выкинула голую годовалую дочь в снег
Россию лишили еще одного международного турнира
В МЧС рассказали о поисках российской семьи в турецком городе
Российские войска ликвидировали свыше 85 бойцов ВСУ на южнодонецком направлении
В Киеве зафиксировали многократное превышение уровня загрязнения воздуха
Российские войска поразили четыре бригады ВСУ на краснолиманском направлении
В Италии сочли визит Зеленского в Париж нарушением единства ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.