Китай стал крупнейшим покупателем российского продовольствия

Поставки продукции АПК из России в Китай в 2022 году выросли на 44 процента

В 2022 году Китай снова стал крупнейшим покупателем российского продовольствия: поставки продукции АПК в КНР выросли на 44 процента в стоимостном выражении, физический объем вырос на 36 процентов. Об этом говорится в сообщении Федерального центра развития экспорта «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

КНР вернула позицию крупнейшего покупателя российских сельскохозяйственных и продовольственных товаров, утерянную в 2021 году. В настоящее время Китай лидирует по импорту рапсового масла, мяса птицы, говядины, соевых бобов, овса, семян льна, также страна вышла на первое место среди покупателей российского меда и льняного масла.

Ранее стало известно, что Россия резко увеличила поставки морепродуктов в Китай — прирост составил 48,2 процента (2,75 миллиарда долларов). В целом в прошлом году Китай стал главным торговым партнером России — за год товарооборот между КНР и РФ вырос на 29,3 процента, до рекордных 190,27 миллиарда долларов.