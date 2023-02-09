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19:30, 9 февраля 2023Россия

Число погибших после взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске выросло до 12

Экстренные службы: число погибших при взрыве в доме в Новосибирске выросло до 12

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Число погибших при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске выросло до 12 человек. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах российского региона.

До этого сообщалось о десяти жертвах. После спасатели извлекли из-под завалов еще два тела.

До этого губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура по погибшим жильцам пятиэтажки. Глава региона также выразил соболезнования семьям жертв.

Газ взорвался в жилой пятиэтажке на Линейной улице Новосибирска 9 февраля, в результате частично обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. Новосибирские назвали основной версией взрыва нарушение правил пользования газовым оборудованием.

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Анна Щербакова
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