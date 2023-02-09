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12:06, 9 февраля 2023Мир

В Госдуме ответили на слова премьер-министра Польши о поражении России

Депутат Чепа заявил о потерянном смысле жизни для Польши

Фото: Marcin Jozwiak / Unsplash

Если премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает смыслом жизни поражение России, значит, смысл жизни потерян. Остается только надеяться, что русофобские настроения в Польше искоренимы и однажды исчезнут, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

Политик заметил, что после окончания конфликта придет время для выстраивания новых отношений с миром. Но усомнился в возможности диалога с такими политиками как Моравецкий.

«С такими за стол переговоров никто не сядет и руки не подаст. Отношения со странами, наверное, будут выравниваться в случае соответствующей проводимой политики руководителей. Все будет зависеть от того, за кого люди решат голосовать, кого выбирать. Конечно, в искоренение русофобии в Польше верится с трудом. Последние столетия показывают, что этого не происходит. Но будем надеяться на это», — сказал Чепа.

Варшава существует ради победы над Москвой. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал такой смысл жизни для своей страны, его слова приводит итальянская газета Corriere della Sera.

По его словам, поражение России является «одновременно польским и европейским смыслом жизни». Помимо этого, он одобрил решение Германии поставить Украине танки Leopard 2. «Лучше поздно, чем никогда», — подытожил политик.

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Варвара Кошечкина
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